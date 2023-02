Governo: Salvini, con FI e Fd'I lavoreremo per i prossimi dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto delle regionali "sarà un riconoscimento dei primi cento giorni della Lega al governo. Con FI e Fd'I lavoreremo per i prossimi dieci anni, 5 più 5, come per gli affitti". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso dell'incontro di chiusura della campagna elettorale del Lazio organizzato dal Carroccio, al Carpegna Palace Hotel di Roma. "Non è più come prima che dovevamo preparare i Cdm con Renzi e Lamorgese", ha concluso Salvini. (Rer)