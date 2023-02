Terremoto: Tajani, cerchiamo italiani non registrati all'Aire in Siria e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri sta accertando la presenza in Siria e in Turchia di italiani non iscritti al registro dei residenti all'estero (Aire, Anagrafe degli italiani residenti all'estero) che potrebbero essere stati coinvolti nel terremoto. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, a "Zapping", su Radio 1, spiegando le difficoltà a cui il governo sta facendo fronte nel verificare eventuali connazionali deceduti. Sul fronte della risposta all'emergenza siriana, Tajani si è soffermato in particolare sulla mancanza di sicurezza, elemento che impedisce di fatto l'invio di personale dei Vigili del fuoco nel Paese come avvenuto invece in Turchia. "Stiamo cercando di inviare materiale di soccorso anche con l'aiuto dei privati, ma rispetto alla Turchia non è possibile mandare persone dei Vigili del fuoco per la loro incolumità", ha spiegato il ministro. (Res)