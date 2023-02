Veneto: assessore Lavoro, dobbiamo garantire a giovani futuro inclusivo e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giovani sono il nostro presente che guarda al futuro, e meritano tutte le risposte che possiamo mettere in campo per garantire loro il Veneto del 2030 inclusivo e sostenibile che con le politiche di coesione intendiamo continuare a costruire. Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, alla formazione e all'istruzione, intervenendo a Lonigo all'evento annuale del Por Fse Veneto 2014-2020 dal titolo "Persi, dispersi e ritrovati: le politiche per i giovani, dalla programmazione 14-20 al Veneto verso il 2030". "Elevare la qualità di vita delle persone è la sfida che intendiamo vincere anche grazie alle politiche di coesione”, ha proseguito Donazzan. “Per vincere questa sfida – ha aggiunto – la formazione resta una leva fondamentale, che permette di dotare le persone e le organizzazioni delle competenze necessarie ad inserirsi nel mondo del lavoro e ad affrontare le sfide future di partecipazione attiva". "I giovani restano al centro delle politiche regionali e il nuovo Pr Veneto Fse+ prevede una priorità dedicata all'Occupazione Giovanile che punta a potenziare il sistema regionale delle politiche attive del lavoro con specifici interventi per migliorare l'accesso al mercato del lavoro dei giovani”, ha concluso l'assessore. (Rev)