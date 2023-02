Cinema: 120 assunzioni nel 2023 per talenti negli effetti visivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assumere 120 talenti nel 2023. Questo è l'obiettivo di Edi Effetti Digitali Italiani, azienda specializzata in effetti visivi e che ha tra i suoi clienti alcune delle major americane, come Marvel, Dc Comics e Warner Bros. "Il paradosso è che potremmo partecipare a molti più progetti internazionali, ma non possiamo accettare tutti i lavori che ci vengono proposti per mancanza di personale qualificato". A denunciarlo è Francesco Grisi che con Pasquale Croce ha fondato l'azienda nel 2001 a Milano. Per rispondere a questa esigenza l'azienda ha deciso, quattro anni fa, di dare vita a una sua scuola di formazione: si chiama Accaedi e ha formato fino a oggi oltre 130 giovani, alcuni dei quali sono poi entrati a far parte in pianta stabile del team. Accaedi prevede tre percorsi didattici. Un primo che permette di imparare l'uso di un software fondamentale nel campo degli effetti visivi, come SideFX Houdini. Un secondo per conoscere i segreti di un altro tool, come Foundry Nuke, tra i più usati per il compositing e la post produzione. E un ultimo per scoprire il funzionamento di Unreal Engine, software pilota che coordina molte attività nel campo della virtual production. "Abbiamo puntato sulla massima qualità dell'offerta formativa, affidandoci ai migliori Vfx Artist in circolazione, e ai nostri pluripremiati Vfx Supervisor", ha sottolineato Grisi. Infatti, nel 2021 e nel 2022 Edi ha vinto il David di Donatello come miglior effetti visivi dei film "L'incredibile storia dell'Isola delle Rose" e "Freaks out", ed ha ottenuto una nomination agli Emmy per la serie "The Nevers".(ren)