Algeria: presidente Tebboune riceve comandante Usa Langley

- Il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto, oggi, il generale Michael Elliott Langley, comandante del Comando degli Stati Uniti per l’Africa (Africom), accompagnato dall'ambasciatrice statunitense in Algeria, Elizabeth Aubin. Lo ha riferito la presidenza algerina in un comunicato, secondo cui all’incontro era presente anche il capo di Stato maggiore delle forze armate algerine, Said Chengriha, il direttore di gabinetto della presidenza della Repubblica, Abdelaziz Khalaf, e il consigliere del presidente della Repubblica incaricato della difesa e della sicurezza, Boumedienne Benatou. Risale al febbraio 2022 l'incontro tra Mahfoud Benmedah, comandante della Marina militare algerina, e il capo del Comando militare statunitense in Africa, Stephen J. Townsend, a margine dell’African Chiefs of Defense Conference 2022 svoltosi a Roma. Durante questo incontro erano stati discussi diversi fascicoli sulla sicurezza e la cooperazione in vari campi legati all’attività del comando militare statunitense in Africa, oltre “agli ultimi sviluppi nel continente africano in generale e nella regione del Sahel in particolare”.(Ala)