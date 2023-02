Lazio 2023: Bianchi incontra Rete dei numeri pari, no autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, oggi pomeriggio ha incontrato una delegazione della Rete dei Numeri Pari presso la sede del M5s a Roma. "Welfare, diritto alla casa, mutualismo, spazi, cultura, partecipazione, reddito, lavoro e lotta alle disuguaglianze, alle povertà e alle mafie. Ho ascoltato e condiviso le proposte e la richieste che la Rete sta portando all’attenzione dei candidati e delle candidate - dichiara in una nota Bianchi -. Tra tutti, su un punto ci siamo trovati integralmente d’accordo: dopo l’accelerazione sconsiderata delle destre sul progetto leghista per l’autonomia differenziata, ho ribadito la nostra ferma contrarietà ad ogni progetto che guardi in quella direzione. Ho confermato che, a livello regionale quanto a livello nazionale, ci batteremo con tutte le nostre forze contro una norma che spacca il Paese dividendo l’Italia in Regioni di Serie A e Serie B". All’incontro hanno partecipato Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del M5S, Giuseppe De Marzo, coordinatore nazionale della Rete dei Numeri Pari, Marina Boscaino, portavoce nazionale comitati No Autonomia differenziata, Maurizio Simmini, presidente coop. Soc. Iskra, Massimo Pasquini, segreteria nazionale Unione inquilini, Elisa Sermarini, Libera settore politiche sociali, e Pierpaolo Rossi, Fai Agisa antiusura e antiracket.(Rer)