Ucraina: Zelensky, se Putin vince questa guerra farà "la stessa cosa altrove"

- Se il presidente russo Vladimir Putin dovesse vincere la guerra in Ucraina farà "la stessa cosa altrove". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista rilasciata al quotidiano francese "Le Figaro" e al settimanale tedesco "Der Spiegel". Oggi "nessuno può garantire che Vladimir Putin si fermerà in Ucraina e non attaccherà altri Paesi", ha detto il il capo dello Stato ucraino. Zelensky ha poi evocato le dichiarazioni fatte in passato dal presidente Emmanuel Macron e che avevano provocato tensioni tra Parigi e Kiev: penso che il titolare dell'Eliseo "sia cambiato", ha affermato Zelensky, sottolineando che è stato proprio Macron ad aprire "la porta all'invio di carri armati" in Ucraina. In merito ai rapporti tra il suo Paese e la Germania, il presidente ucraino ricorda che ci sono state "diverse fasi". "Non le nascondo che è stato molto difficile all'inizio", ha detti al giornalista il presidente ucraino. "Siamo popoli e dirigenti diversi culturalmente ma anche a livello di caratteri, temperamenti", ha detto il capo dello Stato, ricordando che "l'atteggiamento dei conservatori è cambiato". "Nonostante le nostre difficoltà, ho ottenuto alll fine il sostegno del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Le nostre divergenze non riguardavano i valori ma il modo di procedere in questa guerra", ha detto Zelensky. (Frp)