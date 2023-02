Brasile: ministro Esteri incontra ambasciatori dei Paesi Grulac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha ricevuto gli ambasciatori del Gruppo dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Grulac). Lo riferisce il ministero in una nota in viene evidenziata la presenza all'incontro della segretaria generale del ministero, Maria Laura da Rocha, insieme ad altre autorità. "Nell'incontro si è trattato del riposizionamento del Brasile sullo scacchiere dell'America latina e nei Caraibi, tornati al centro della politica estera brasiliana a seguito del ritorno di Luiz Inacio Lula da Silva alla presidenza. Il Grulac è uno dei cinque gruppi regionali delle Nazioni unite, composto da 33 Paesi membri dell'America centrale e meridionale, nonché alcune isole delle Indie occidentali. Il blocco rappresenta il 17 per cento di tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite. (Brb)