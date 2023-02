Roma: assessore sicurezza, fatto grave ma arresti dimostrano efficacia sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sto seguendo in prima persona la vicenda dell'accoltellamento avvenuto nei pressi della stazione Termini. Siamo vicini alla vittima dell'aggressione e siamo in contatto con la struttura sanitaria per seguire le evoluzioni post operatorie". Lo dichiara in una nota l'assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive di Roma Capitale, Monica Lucarelli. "Il fatto seppur grave, comunque, dimostra -dice anche Lucarelli - che l'apparato di sicurezza messo a punto dal Prefetto e dal Ministero dell'Interno, sta funzionando: gli aggressori sono stati arrestati quasi in tempo reale. L'area di Termini è al centro di un importante piano di controllo che sarà ulteriormente rafforzato nei prossimi giorni e chiediamo la massima attenzione a uno dei luoghi più frequentati della città. Con il prefetto Frattasi stiamo lavorando per innalzare il livello di sicurezza nelle aree sensibili, con azioni mirate e strutturate, per rendere la Capitale sempre più sicura per i cittadini e i turisti e - conclude - entro questa settimana ci sarà un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dedicato proprio a Termini". (Com)