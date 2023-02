Germania: seminario “L’ortofrutta italiana nel contesto europeo” all’ambasciata d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Berlino ha ospitato oggi il seminario “L’ortofrutta italiana nel contesto europeo. Tra sfide comuni e scenari che cambiano”, in occasione della fiera Fruit Logistica, in corso da oggi al 10 febbraio nella capitale della Germania. L’incontro è stato organizzato in cooperazione con Confagricoltura. Come comunicato dall’ambasciata d’Italia a Berlino, hanno partecipato all’evento il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, il sottosegretario all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare e alle Foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, e il presidente della commissione Agricoltura della Camera dei deputati, Mirco Carloni. Agli interventi istituzionali ha fatto seguito una tavola rotonda con i principali rappresentanti degli enti e delle imprese italiani e locali presenti a Fruit Logistica. Tra questi il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il presidente di Fruitimprese Marco Salvi, l’imprenditrice agricola Stefania Mana e il segretario generale dell’Associazione degli agricoltori tedesca, Bernard Kruesken. (segue) (Geb)