Germania: seminario “L’ortofrutta italiana nel contesto europeo” all’ambasciata d’Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’incontro si è parlato delle sfide che il settore deve affrontare in un contesto economico complesso come quello attuale, caratterizzato da diverse emergenze. Tra queste, l’inflazione e la conseguente depressione dei consumi, gli elevati costi delle materie prime e il rincaro dell’energia, nonché la guerra in Ucraina. Durante il suo discorso di apertura, l’ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha affermato: “La sicurezza alimentare e la resilienza delle catene globali del valore sono diventati temi prioritari nell’agenda internazionale”. Il diplomatico ha sottolineato l’importanza della forte collaborazione tra Italia e Germania anche in questo settore, ricordando che “l’interscambio di 144 miliardi di euro nel 2021 testimonia la solidità del rapporto bilaterale, nel quale il settore agroalimentare e ortofrutticolo si confermano una componente fondamentale di tale aggregato”. (segue) (Geb)