Germania: seminario “L’ortofrutta italiana nel contesto europeo” all’ambasciata d’Italia (3)

- L’export del comparto verso la Germania ammonta a circa 8,5 miliardi di euro. Per il viceministro Cirielli, “il Made in Italy, che nasce anche dalla tradizione agroalimentare italiana, è elemento centrale della strategia di posizionamento italiano all’estero”. In questo senso l’agricoltura non è solo settore di traino per economia e export, ha proseguito il viceministro, ma anche un “biglietto da visita” della qualità e dello stile dell’Italia, sostenuto con intensità dalla nostra azione diplomatica. (Geb)