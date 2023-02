Guatemala: a gennaio inflazione su anno in crescita del 9,69 per cento, +0,38 su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio l'inflazione in Guatemala è cresciuta del 9,69 per cento su anno e dello 0,38 per cento su mese. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Ine). L'incremento annuo supera di alcuni decimi il 9,24 per cento battuto a dicembre 2022, e stacca di 6,8 punto il 2,87 per cento del gennaio scorso. Numeri che confermano la previsione degli analisti secondo cui per vedere un raffreddamento dei prezzi nel Paese centroamericano occorrerà attendere ancora. Per cercare di contrastare l'impennata, nella riunione tenuta il 18 gennaio, la giunta di politica monetaria della Banca del Guatemala aveva elevato il tasso di sconto di 50 punti base portandolo al 4,25 per cento su anno. (Mec)