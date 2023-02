Ue: a marzo Conferenza dei donatori per terremoto in Turchia e Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, hanno annunciato oggi l'intenzione di ospitare una Conferenza dei donatori, in coordinamento con le autorità turche, per mobilitare fondi della comunità internazionale a sostegno delle popolazioni di Turchia e Siria dopo il devastante terremoto di questa settimana. L'evento sarà ospitato a marzo a Bruxelles, secondo quanto precisa una nota diramata dalla Commissione europea. La Conferenza dei donatori contribuirà a mobilitare la comunità internazionale per far fronte alle conseguenze dei devastanti terremoti di questa settimana. L'obiettivo della conferenza ad alto livello, che sarà aperta agli Stati membri dell'Ue, ai Paesi limitrofi, ai membri delle Nazioni Unite, alle istituzioni finanziarie internazionali e ad altre parti interessate, è coordinare la risposta dei donatori e raccogliere risorse a sostegno della rapida ripresa e dei soccorsi nelle aree colpite di Turchia e Siria. La conferenza sarà presieduta congiuntamente dal commissario all’Allargamento, Oliver Varhelyi, e dal ministro svedese per la cooperazione internazionale allo sviluppo e il commercio estero, Johan Forssell. (segue) (Beb)