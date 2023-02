Ue: a marzo Conferenza dei donatori per terremoto in Turchia e Siria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo tutti scossi dagli effetti devastanti dei terremoti che hanno colpito Turchia e la Siria questa settimana. La priorità adesso è lavorare 24 ore su 24 per salvare quante più vite possibili quante più persone sono ancora intrappolate sotto le macerie, negli edifici. Per questo si è subito attivato il Meccanismo di protezione civile dell'Ue che ha inviato finora 31 squadre di ricerca e soccorso e 5 squadre mediche da 23 Paesi. Ma stiamo già inviando un messaggio al popolo della Turchia e della Siria: l'Ue sosterrà le vostre comunità. Perché nessuno dovrebbe essere lasciato solo quando una tragedia come questa colpisce un popolo”, ha affermato la presidente von der Leyen, annunciando la Conferenza dei donatori dopo una telefonata con il primo ministro svedese Kristersson. Il primo ministro Kristersson ha dichiarato: “Il terremoto in Turchia e nel nord della Siria è un disastro senza precedenti recenti. L'entità della perdita di vite umane e dei danni fisici sta diventando sempre più chiara di giorno in giorno. Le conseguenze sono davvero orrende. In qualità di presidente del Consiglio dell'Unione europea, la Svezia vuole garantire che l'assistenza dell'Ue sia adeguata per soddisfare le esigenze del popolo turco e siriano in questo momento terribile". (Beb)