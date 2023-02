Imprese: Bper, aumento margine interesse e commissioni nette confermano forte crescita ricavi nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il margine di interesse in aumento del 21,3 per cento su base annua e le commissioni nette in aumento del 18,3 per cento su base annua confermano la forte crescita dei ricavi (+19,7 per cento). Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Bper Banca, che ha esaminato e approvato i risultati individuali della banca e consolidati di gruppo al 31 dicembre 2022. Bper Banca registra una solida posizione di capitale con un Cet 1 ratio fully phased proforma pari al 13,2 per cento, ben oltre il requisito Srep (8,47 per cento). (Rin)