Serbia: ambasciatore russo, circa 160 mila connazionali arrivati nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore russo in Serbia, Aleksandar Bocan-Harchenko, ha affermato che "circa 160 mila cittadini russi" sono arrivati nel Paese balcanico dal febbraio 2022. "La maggior parte dei nostri cittadini si è stabilita a Belgrado e Novi Sad. Non è stato difficile per i russi adattarsi allo stile di vita in Serbia, per via della lingua, della tradizione, della cultura e della particolare ospitalità serba", ha affermato Bocan-Harchenko, in un'intervista concessa all'agenzia di stampa "Beta". A riguardo della guerra in Ucraina, l'ambasciatore russo ha detto che a Mosca "non esiste alcun piano" per estendere il conflitto al di fuori del territorio ucraino. (Seb)