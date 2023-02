Cospito: De Corato, Università statale occupata, assurdo che Comune non intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La città, da quando il carcerato al 41 bis Alfredo Cospito è stato trasferito dalla Sardegna al Carcere di Opera, è diventata il centro di tutta l'attività anarchica a favore di un delinquente. La cosa più assurda è che il Comune e tutto il Centrosinistra assistono a queste manifestazioni, blocchi stradali, cortei, proteste e non intervengono, nel frattempo il 'compagno' Majorino va a cenare al Leoncavallo dai suoi amici dei Centri Sociali". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, Riccardo De Corato, in merito all'occupazione di questa mattina degli anarchici in Statale a Milano. "Così non si può più andare avanti Oltre a creare disordini - prosegue - nei giorni scorsi, sono stati rivolti insulti e scritte anche contro il Premier e sono stati feriti giornalisti; è inconcepibile che si lasci manifestare e occupare a piede libero degli anarchici che difendono un delinquente sottoposto al regime di 41 bis".(Com)