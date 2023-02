Mobilità: assessore Roma, al via lavori in Zona 30 a Casal Monastero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono partiti i lavori per la realizzazione dell'isola ambientale e zona 30 di Casal Monastero". Lo annuncia in una nota l'Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. "L'intervento di riqualificazione di Casal Monastero – spiega Patanè – così come le oltre 70 isole ambientali e zone 30 che andremo a realizzare nei prossimi anni, fanno parte di una strategia complessiva che l'amministrazione sta portando avanti per trasformare una città auto-centrica come Roma in città intermodale e sostenibile. L'idea è quella di ridistribuire lo spazio fisico esistente a vantaggio dei pedoni e della mobilità dolce, riducendo quello riservato al trasporto privato con l'altro obiettivo prioritario di migliorare la sicurezza stradale sulle nostre strade". (segue) (Com)