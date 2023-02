Mobilità: assessore Roma, al via lavori in Zona 30 a Casal Monastero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cuore dell'intervento - continua la nota -, che sarà realizzato da Roma Servizi per la Mobilità, è su viale Ratto delle Sabine, ossia l'asse portante lungo il quale risiedono le funzioni locali più importanti: commercio, attività sociali e di aggregazione, centro religioso e scuole. Il viale è stato concepito come una grande strada di attraversamento per le auto, con scarsa attenzione per i pedoni. Il progetto di riqualificazione nasce proprio dall'idea di porre rimedio alle storture iniziali con interventi che hanno l'obiettivo, tra gli altri, di: ridurre la velocità dei veicoli; realizzare un ampio spazio pedonale e una nuova grande piazza fruibile in sicurezza; riqualificare gli spazi urbani; collocare rastrelliere per biciclette e mettere in sicurezza i percorsi e gli attraversamenti pedonali. Tutto ciò – conclude Patanè - sarà possibile attraverso la pedonalizzazione di una parte del viale Ratto delle Sabine con la trasformazione di una porzione del parcheggio antistante la parrocchia di Sant'Enrico in zona verde, e la realizzazione di una Zona 30 ottenuta con il rialzo della sede stradale alla stessa quota del marciapiede e della nuova zona pedonale". (Com)