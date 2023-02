Siria-Iran: comandante iraniano Qaani in visita ad Aleppo per consegna aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esmail Qaani, comandante della forza Quds, ramo del corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica (i cosiddetti pasdaran), responsabile delle operazioni militari e di intelligence che si svolgono oltreconfine, è giunto ad Aleppo, in Siria, per supervisionare la consegna di aiuti alla popolazione siriana colpita da un violento sisma nella mattina del 6 febbraio. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana “Mehr”, secondo cui Qaani ha visitato le zone di Aleppo colpite dal terremoto e ha supervisionato il lavoro dei soccorritori iraniani presenti sul luogo, impegnati nella rimozione delle macerie. Nei giorni scorsi, il console generale iraniano ad Aleppo, Salman Navvab Nouri, ha promesso pieno sostegno alla popolazione colpita dal terremoto. "La Repubblica islamica dell'Iran sarà accanto al popolo di Aleppo come ha fatto in passato e offrirà tutte le sue capacità per assistere le vittime", ha dichiarato Nouri citato dall'agenzia di stampa iraniana "Irna".(Lib)