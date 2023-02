Usa: Casa Bianca, palloni spia cinesi avvistati in tutti i continenti negli ultimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina dispone di una “flotta globale” di palloni spia simili a quello abbattuto dagli Stati Uniti sabato scorso, che sta utilizzando per condurre operazioni di sorveglianza. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing telefonico con i giornalisti. “Nel corso degli ultimi anni, questi velivoli sono stati avvistati mentre sorvolavano Paesi in tutti i cinque continenti”, ha detto. (Was)