Imprese: Montani (Bper), positiva integrazione Banca Carige, avanti con piano industriale

- Il 2022 è stato un anno particolarmente significativo per Bper Banca, costellato da importanti iniziative. “In primis mi preme sottolineare il positivo completamento dell’integrazione di Banca Carige, operazione che ha visto la sua conclusione a fine novembre con l’atto di fusione e con la completa migrazione dei sistemi informativi”. Lo dichiara l’Amministratore delegato di Bper Banca, Piero Luigi Montani, commentando i risultati individuali della banca e consolidati di gruppo al 31 dicembre 2022. “Questo ulteriore processo di consolidamento bancario ci ha permesso di incrementare significativamente i volumi di impieghi e raccolta in territori limitatamente presidiati e di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento competitivo su scala nazionale, grazie anche a un rilevante aumento del numero di clienti del 20 per cento circa, dai 4,2 milioni precedenti ad oltre 5 milioni attuali. La crescita strutturale della redditività ordinaria, assieme al forte miglioramento della qualità degli attivi e al mantenimento di una solida posizione patrimoniale continuano a caratterizzare il nostro gruppo bancario. Vorrei inoltre ricordare che lo scorso giugno è stato presentato il nuovo Piano industriale 2022-2025, la cui implementazione sta già portando significativi benefici in termini di razionalizzazione della struttura operativa e incremento della redditività", aggiunge Montani. (segue) (Rin)