Imprese: Montani (Bper), positiva integrazione Banca Carige, avanti con piano industriale (2)

- "Tutto questo - prosegue - grazie al potenziamento delle nostre fabbriche prodotto attive negli ambiti strategici del gruppo e ad un’accelerazione della digitalizzazione volta a migliorare la relazione con la clientela, al fine di rispondere alle nuove ed evolute esigenze. L’ulteriore progresso del processo di derisking ha consentito di proseguire nella riduzione dei non performing loans che ha portato l’Npe ratio lordo al 3,2 per cento dal 4,9 per cento di fine 2021. La solida posizione patrimoniale ci permette di proporre un dividendo pari a € 12 centesimi per azione, doppio rispetto allo scorso anno. Il gruppo intende inoltre rafforzare la propria leadership nella gestione delle tematiche Esg per divenire un partner credibile e affidabile dei propri clienti nel percorso volto a creare una società più sostenibile, equa ed inclusiva. Abbiamo sviluppato nel corso del 2022 azioni concrete con target precisi in termini di riduzione degli impatti ambientali, supporto ai clienti nella transizione ecologica ed infine attenzione all'inclusione e alla gestione delle diversità. Possiamo ora - conclude Montani - focalizzarci sul consolidamento della posizione raggiunta da Bper Banca a livello nazionale continuando l’implementazione delle azioni previste dal Piano industriale, consapevoli del fatto che i risultati raggiunti ci permetteranno di generare ulteriore valore a vantaggio di tutti i nostri stakeholder, pur in un complesso quadro macroeconomico”. (Rin)