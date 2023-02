Milleproroghe: Marti (Lega), bene soluzione per concorso dirigenti scolastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente oggi veniamo incontro ai dirigenti scolastici penalizzati dal famigerato concorso del 2017. Con l'approvazione di un emendamento della Lega al dl Milleproroghe si prevede che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto ministeriale definisca le modalità di svolgimento di un concorso-corso di formazione di 120 ore con selezione e prova finale, riservato ai soggetti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta, che abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso per il mancato superamento della prova scritta o abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, o che abbiano fatto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso per il mancato superamento della prova orale. Una soluzione che viene incontro alle esigenze di coloro che in questi anni hanno dovuto affrontare un vero e proprio calvario, che potranno ora ripetere legittimamente le prove". Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura di palazzo Madama. (Com)