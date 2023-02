Regno Unito: Johnson, sì ad aerei da combattimento all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro Boris Johnson ha fatto pressioni sull'attuale premier Rishi Sunak affinché invii aerei da combattimento in Ucraina. Johnson, secondo cui "il migliore uso" dei 100 jet Typhoon britannici sarebbe in Ucraina, ha dichiarato: "È ora di dare agli ucraini l'equipaggiamento extra di cui hanno bisogno per sconfiggere Putin e riportare la pace in Ucraina". Le parole dell'ex primo ministro arrivano dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto un discorso al Parlamento britannico, rinnovando la richiesta di aerei da combattimento, dicendo che il suo Paese aveva bisogno di "ali per la libertà". (Rel)