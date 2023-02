Ucraina: "BfmTv", Zelensky sarà accolto a Parigi da ministro della Difesa poi subito all'Eliseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà accolto questa sera verso le 20:00 a Parigi dal ministro francese della Difesa Sebastien Lecornu e si recherà direttamente all'Eliseo per una cena di lavoro con l'omologo Emmanuel Macron e il cancelliere Olaf Scholz. Lo riferisce in anteprima l'emittente televisiva "BfmTv". Da una nota diffusa dall'Eliseo, prima dell'incontro è prevista una dichiarazione alle stampa, anche se la presidenza francese non ha dato dettagli sugli orari. "Sarà l'occasione di riaffermare il sostegno indefettibile della Francia e dell'Europa all'Ucraina e di continuare lo stretto coordinamento che permette di rispondere con reattività e efficacia ai bisogni da Kiev", si legge nella nota dell'Eliseo.(Frp)