Lombardia 2023: Peluffo (Pd), non prendiamo lezioni da una destra che vanta un catalogo di dichiarazioni in odore di razzismo

- ”La Calabria e i calabresi non hanno certo bisogno dell’opportunismo becero da campagna elettorale dei sostenitori di Fontana. È vero che l’Italia è troppo spesso un Paese dalla memoria corta, ma è davvero difficile dimenticare che le dichiarazioni peggiori contro tutti i cittadini del Sud, le frasi grondanti di pregiudizio e ignoranza, razziste e volgari, sono state per lunghissimi anni il cavallo di battaglia della Lega, di Salvini e sodali". Lo afferma in una nota Vinicio Peluffo, segretario del Partito democratico in Lombardia. "Non parlo della Lega delle origini, di Bossi o di Borghezio. Parlo - prosegue - del suo segretario e vicepremier Salvini, sponsor di Fontana, che solo pochi anni fa a Pontida invocava un coro contro i napoletani definendoli 'colerosi, terremotati e puzzolenti', oppure dell’attuale ministro per le riforme Calderoli che tempo fa si lamentava perché 'due terzi degli onorevoli sono terroni' e definiva Napoli 'una fogna che va bonificata. Infestata da topi, da eliminare con qualsiasi strumento, e non solo fingere di farlo perché magari anche i topi votano'. E che dire di Feltri, illustre capolista di Fratelli d’Italia a sostegno di Fontana che candidamente dichiarava 'i meridionali sono inferiori' ". "La Calabria - conclude Peluffo - non ha bisogno di questa destra, che si è costruita politicamente insultando i cittadini che non erano lombardi. Soprattutto noi non prendiamo lezioni da una destra che vanta un catalogo di dichiarazioni in odore di razzismo. L’uscita infelice di Majorino, che lui stesso ha poi spiegato e corretto, è distante anni luce da questi insulti, da questa violenza verbale e soprattutto da questa insulsa mentalità. Noi non siamo uguali alla destra. Rivendico con orgoglio la nostra politica e la nostra storia".(Com)