Infrastrutture: Pella (FI), la Pedemontana si farà

- "Sono molto soddisfatto per il nostro territorio biellese, giacché quanto avevo avuto modo di annunciare lo scorso dicembre in una conferenza stampa insieme al sottosegretario Ferrante ha trovato oggi concretezza attraverso la delibera del Cipess. Determinante è stato infatti il mio impegno come relatore della manovra economica e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio per inserire le risorse aggiuntive e per garantire tempi certi alla ripresa del dossier. La Pedemontana, un'opera attesa da imprese e cittadini da decenni, si farà, grazie alla determinazione che, insieme a me, hanno avuto il presidente Cirio e la sua Giunta e il governo di centrodestra: le risorse inserite in legge di Bilancio andranno a copertura del tratto mancante e dei maggiori costi intervenuti a causa del rincaro energia e materiali. Il lavoro di squadra paga sempre e finalmente il nostro territorio potrà colmare un gap infrastrutturale che ne minava la competitività stessa". Lo afferma, in una nota, il deputato Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio alla Camera. (Com)