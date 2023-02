Brasile: Yanomami, governo invia truppe per rafforzare presidi sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati questa mattina presso la capitale dello stato amazzonico di Roraima, in Brasile, i 100 militari della Forza nazionale di sicurezza schierati dal ministero della Giustizia "per rafforzare i presidi sanitari destinati all'assistenza umanitaria degli indigeni". La Forza nazionale è una struttura di polizia alle dipendenze del ministero della Giustizia, composta da agenti precettati delle corporazioni di polizia militare degli stati, impiegata per incarichi specifici e per tempo limitato su disposizione del governo federale. Le truppe saranno ospitate presso una struttura messa a disposizione dallo stato nella regione rurale di Monte Cristo. Nella zona sono inoltre operative anche squadre della Polizia federale che, con il supporto logistico delle Forze Armate, si occuperanno di allontanare dalle riserve i minatori illegali. (segue) (Brb)