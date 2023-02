Brasile: Yanomami, governo invia truppe per rafforzare presidi sanitari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo febbraio il governo ha inaugurato l'operazione "Scudo Yanomami". Un piano che prevede innanzitutto il blocco degli accessi via aerea e via fiume, per iniziare a limitare le infiltrazioni delle reti criminali in una zona che, per estensione, è pari a quella del Portogallo. Il governo ha disposto una "no fly zone" che autorizza l'aeronautica militare, nella Zona di identificazione della difesa aerea (Zida), ad abbattere eventuali velivoli non autorizzati. Un primo passo inteso a smantellare un'intera economia illegale e i suoi artefici. Ieri, 7 febbraio, l'aeronautica militare brasiliana (Fab) ha annunciato la parziale riapertura dello spazio aereo sopra la riserva per favorire l'uscita spontanea dei minatori che operano illegalmente nella regione. La sospensione limitata e parziale della "no fly zone" sarà valida fino al prossimo lunedì 13 febbraio. La Fab ha creato in particolare tre corridoi aerei entro i quali sarà consentito agli aeromobili di volare rispettando limiti laterali e verticali di navigazione. La misura è stata adottata dopo che il governo federale e gli stessi popoli indigeni hanno notato una fuga volontaria dei cercatori d'oro via terra e fiume a seguito delle misure adottate dal governo per contrastare le illecite attività di estrazione. Poiché la principale forma di accesso al territorio è quella aerea, la riapertura ai voli dovrebbe accelerare l'uscita degli invasori, favorendo il miglioramento delle condizioni generali degli indigeni, senza creare conflitto con i minatori. (Brb)