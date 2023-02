Croazia: Associazione rinnovabili, centrali elettriche a biogas "al limite della sopravvivenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le centrali elettriche a biogas in Croazia sono "al limite della sopravvivenza". Lo ha affermato l'Associazione delle fonti energetiche rinnovabili della Croazia (Oieh), ripresa dal sito informativo "eKapija". L'organizzazione rivela che dalla fine del 2021 e dall'inizio della guerra in Ucraina e della crisi energetica, i costi di esercizio degli impianti a biogas sono già saliti in modo esponenziale, in particolare il costo delle materie prime che è aumentato fino al 100 per cento. A causa del forte aumento del prezzo dell'energia, l'Unione Europea ha inoltre adottato diversi regolamenti e misure di emergenza al fine di limitare l'aumento dei prezzi e proteggere i consumatori, introducendo un tetto massimo di 180 euro per megawattora prodotta, cifra insufficiente a coprire i costi di queste centrali in Croazia, che sono "significativamente più elevati", secondo l'organizzazione. La Croazia ha 48 megawatt di elettricità prodotta da impianti a biogas che può coprire il consumo di circa 100 mila famiglie. "Si tratta di energia preziosa che, se non ci fossero tali impianti, la Croazia dovrebbe importare e pagare milioni di dollari", ha affermato l'associazione. (Seb)