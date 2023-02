Farnesina: coordinatori Forza Italia Nord e Centro America, solidarietà a Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I coordinatori di Forza Italia nel Nord e Centro America Fucsia Nissoli e gli altri coordinatori hanno espresso solidarietà al vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, per le minacce di morte ricevute. "Siamo convinti che le forze dell'ordine sapranno proteggere il ministro e difendere la libertà in questo clima crescente di odio che si sta manifestando contro il governo italiano anche con attacchi rivolti alle nostre sedi diplomatiche estere", hanno scritto in una nota congiunta, nella quale si dicono convinti che "i valori che il ministro Tajani incarna e che sentiamo profondamente nostri prevarranno contro le forze del terrore". (Res)