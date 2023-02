Calcio: Caudo (Rf), su stadio si privatizzano profitti e pubblicizzano costi e debiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capogruppo di Roma futura in Campidoglio, Giovanni Caudo, l’attuale progetto dello stadio dell’As Roma privatizza i profitti e pubblicizza costi e debiti. In un post su Facebook, l'esponente della maggioranza capitolina scrive: “Si è concluso l’iter della Conferenza dei servizi preliminare, ho letto il verbale e la delibera, e alla fine penso che la questione non sia lo stadio. Guardando la lunga vicenda del progetto dello Stadio – spiega Caudo - che si snoda ormai da quasi dieci anni, si capisce che il vero nodo è il rapporto pubblico privato nelle scelte urbanistiche. Una società privata internazionale chiede di costruire la sua sede, l’equivalente del suo quartiere generale, a forma di stadio. Il soggetto pubblico gli concede (senza oneri, perché dopo 99 anni tornerà al Comune) una cubatura, circa 160 mila metri cubi, che era pubblica (destinata ad uffici direzionali pubblici), si concede anche l’area, 16 ettari di aree pubbliche, per altro solo in parte già espropriate, destinata ad altri usi, ma non allo stadio (il progetto è in variante al Piano regolatore). Il privato - sottolinea - ottiene una concessione (si, questa onerosa) di opera pubblica per sfruttare la redditività dello Stadio per 99 anni. Lo stadio - afferma l'esponente della maggioranza capitolina - è considerato un’opera pubblica e gli si concedono i vantaggi di quella fattispecie di opere mentre la As Roma è una società privata internazionale e l'attuale proprietario domani potrebbe vendere e legittimamente incamerare i plusvalori che derivano dall’operazione immobiliare”. (segue) (Rer)