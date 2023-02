Calcio: Caudo (Rf), su stadio si privatizzano profitti e pubblicizzano costi e debiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le infrastrutture di trasporto pubblico su ferro – aggiunge il consigliere capitolino di Roma futura - sono valutate insufficienti per portare le persone allo stadio, la diramazione della metro B1 verso Jonio resterà praticamente senza treni dato che le frequenze in direzione Rebibbia non consentiranno in quelle ore di assicurare il servizio nell’altra diramazione. Si spera in una soluzione (Quale? Quanto costa e a carico di chi?) da individuare dopo, con il progetto definitivo. Altri pareri – osserva Caudo - non sono meno problematici. Non un cenno però su cosa succede nel caso che la concessione d’uso dello stadio venga venduta separatamente dall’As Roma. Diamo atto comunque dello sforzo che affiora nella delibera, per volontà dell’assessore, di voler mettere i puntini sulle i e di confermare il dibattito pubblico, volendo c’è ancora spazio per cambiare. In definitiva sembra che nella lunga vicenda dello Stadio la questione principale non sia la costruzione dello stadio ma salvaguardare il vecchio e consolidato modello dell’urbanistica romana, come a Porta di Roma, a Ponte di Nona o a Torpagnotta o ancora a Eur2: privatizzazione dei profitti e pubblicizzazione dei costi e in tanti casi anche dei debiti. Pensate se per costruire lo stadio si riuscisse a cambiare questo retaggio urbanistico, quella si sarebbe una novità”, conclude Caudo. (Rer)