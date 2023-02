Balneari: Bergamini (FI), rinvio scadenze buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il punto di sintesi raggiunto oggi sui balneari è una buona notizia. Forza Italia ha sempre chiesto una soluzione di buon senso e ha lavorato per questo". Lo dichiara, in una nota, Debora Bergamini, deputata di Forza Italia. "Dal lavoro fatto sugli emendamenti al decreto legge Milleproroghe, emerge chiaramente la volontà comune di questo governo di aiutare la categoria delle imprese balneari e di farlo nel modo migliore. Per questo, ritengo che la sintesi raggiunta oggi sia un ottimo segnale e una buona base di partenza per il lavoro che ancora c'è da fare - spiega la parlamentare -. Sono da sempre fermamente convinta che mandare all'asta le concessioni balneari sarebbe un grave errore: ci sono tutti gli elementi per negoziare con Bruxelles una non applicazione della direttiva Bolkestein alle imprese balneari italiane. Ricordiamo che le nostre coste non solo sono i nostri confini nazionali ma rappresentano un unicum proprio in virtù della loro natura e specificità ed è per questo che chiediamo maggior rispetto e tutela. Oggi abbiamo compiuto un passo nella giusta direzione, che è quella di tutelare le nostre aziende balneari, da sempre impegnate ad offrire qualità nei servizi offerti. I prossimi passi da compiere dovranno mantenere questa rotta". (Com)