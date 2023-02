Brasile: quattro morti a Rio de Janeiro a causa delle piogge torrenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a quattro il bilancio delle morti causate delle piogge torrenziali registrate ieri nello Stato di Rio de Janeiro, dove in quattro ore è caduta la pioggia prevista per l'intero mese di febbraio. Il municipio della capitale, Rio de Janeiro, ha comunicato la morte oggi di un uomo di 82 anni travolto da una frana vicino alla favela di Tavares Bastos, nel quartiere Catete, zona sud della città. Nella serata di ieri è stata registrata la morte di una bambina travolta da una frana vicino alla favela di Chacara do Ceu, nel quartiere Alto da Boa Vista, nella zona nord della città. Nel primo pomeriggio, nel municipio di Sao Gonçalo, nella regione metropolitana di Rio, è stata segnalata la morte di una donna, deceduta sotto le macerie della propria casa, crollata a causa delle precipitazioni nella favela Morro da Coruja. La quarta morte è stata registrata nel municipio di Saquarema, nella regione dei laghi. Un giovane di 26 anni è stato ucciso da un fulmine mentre si trovava su un terrazzo.(Brb)