- Venezuela: inviato team di specialisti in Turchia e Siria per aiutare nei soccorsi - Il Venezuela ha inviato 52 specialisti in Turchia e Siria per fornire assistenza nelle operazioni di ricerca e soccorso successive al sisma che ha colpito la regione. "In supporto a Siria e Turchia, è partito un contingente della task force umanitaria Simón Bolívar, 52 specialisti, con una vasta esperienza in emergenze e disastri, sta portando aiuto e assistenza alle nostre nazioni sorelle", ha annunciato il ministro dell’Interno, Remigio Ceballos Ichaso, in un tweet. Inviate anche forniture di alimenti e medicinali. (segue) (Res)