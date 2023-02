© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: a gennaio inflazione in crescita del 12,3 per cento su anno, +0,8 per su mese - A gennaio, l'indice dei prezzi al consumo in Cile è cresciuto dello 0,8 per cento su mese, arrivando a un 12,3 per cento su anno. Lo ha reso noto l'istituto nazionale di statistica (Ine). Rispetto a dicembre 2022, sono cresciuti i prezzi di ben undici delle categorie che compongono il paniere, tra cui alimenti e bevande non alcoliche (in aumento dell'1 per cento), e di bevande alcoliche e tabacco (+2,7 per cento). In calo dello 0,2 per cento il solo comparto dei trasporti. Il Paese ha chiuso il 2021 con un'inflazione annuale cresciuta del 7,2 per cento, il dato più alto dal 2008. Un'accelerata che ha spinto la Banca centrale ha invertire la politica monetaria espansiva varata per rilanciare l'economia fustigata dalla crisi del Covid-19. Ad ottobre, il comitato di politica monetaria ha fissato il tasso di sconto all'11,25 per cento, livello record dal 2001, mantenendola allo stesso livello nelle successive riunioni. (segue) (Res)