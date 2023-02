I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: delegazione Ue in visita a Caracas, "opportunità per rafforzare i legami" - Una piccola delegazione di funzionari dell’Unione europea si è recata in visita a Caracas per “rafforzare i legami tra Europa e Venezuela”. Lo rende noto la missione Ue nel Paese latinoamericano. La delegazione è composta da Veronique Lorenzo, capo divisione per l’America del Sud per il Servizio di azione esterna dell’Ue, e Francisco Garcia, capo per il Sudamerica nella divisione International Partnerships della Commissione europea. In agenda un incontro con il vice ministro per l'Europa, Franklin Ramirez, e il vice ministro per gli Affari multilaterali, Ruben Dario Molina. “Un'opportunità per rafforzare i legami tra Europa e Venezuela”, ha scritto la missione Ue a Caracas in un tweet. (segue) (Res)