I fatti del giorno - America latina (5)

- Cile: pompieri denunciano minacce mapuche, costretti a disperdere l'acqua destinata a combattere incendi - Minacciata di morte da una comunità di indigeni mapuche, una squadra di pompieri giunta nella regione meridionale cilena di La Araucania è stata costretta a disperdere l'acqua destinata a sedare gli incendi e abbandonare la zona. Lo scrive il quotidiano "Biobio Chile" citando fonti del corpo dei Vigili del fuoco. In un video pubblicato in rete, il comandante della squadra, Diogenes Rojas, ha detto che la presenzadella minaccia mapuche - comunità non manca di combattere qualsiasi presenza dello Stato centrale - non era sconosciuta, ma che "senza garanzie di sicurezza", vista l'assenza di polizia o di militari, hanno dovuto cedere alla minaccia. Una seconda squadra della stessa divisione, con base nella località centrale di Vicuna, si sarebbe dovuta recare nella zona giovedì, ma Rojas ha annullato la missione. I vigili del fuoco cileni sono in questi giorni ampiamente mobilitati per contrastare i devastanti incendi nel sud del Paese, causa sin qui di almeno 24 morti. (Res)