- Cina: Casa Bianca su viaggio di Blinken, ora non è il momento adatto - Non è il momento adatto per riorganizzare un viaggio del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in Cina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa estera. “Dopo il summit del G20 a Bali, abbiamo tentato di ripristinare alcuni dei canali di comunicazione che abbiamo con il governo cinese: canali che è fondamentale mantenere, per evitare incomprensioni che aumentano il rischio di un conflitto”, ha detto, aggiungendo che “la narrativa egoistica ed egemonica della Cina è sempre piú evidente a tutto il mondo”. (segue) (Res)