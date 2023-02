© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Xi Jinping disse a Shinzo Abe “non sarei stato comunista se fossi nato negli Usa” - Il presidente cinese Xi Jinping disse all’ex primo ministro giapponese, Shinzo Abe, che “probabilmente” non sarebbe stato comunista se fosse nato negli Stati Uniti, ma che sarebbe entrato nel Partito repubblicano o nel Partito democratico. È quanto si legge in un libro di memorie di Abe pubblicato postumo quest’oggi, a sette mesi dal suo assassinio. Il testo si basa su una serie di interviste rilasciate dall’ex premier giapponese e riguardanti, in particolare, i dettagli delle sue interazioni con altri leader mondiali. “In altre parole – è il commento di Abe alle parole rivoltegli da Xi – (il presidente cinese) non riteneva avesse alcun senso far parte di un partito che non ha potere politico”. Dal libro emerge anche come, nei primi incontri con Abe, Xi si affidasse a delle dichiarazioni già preparate. A partire dal 2018, però, il presidente cinese iniziò a parlare in maniera più libera. (segue) (Res)