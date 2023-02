© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: operazione di sicurezza a Lakki Marwat, uccisi 12 “terroristi” del gruppo Ttp - Le forze di sicurezza pachistane hanno ucciso 12 “terroristi” appartenenti al gruppo Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp), i talebani del Pakistan, in un’operazione effettuata sulla base di informazioni di intelligence, nell’area di Lakki Marwat, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Lo ha reso noto oggi in un comunicato il Servizio di pubbliche relazioni interforze (Ispr), dopo un conflitto a fuoco avvenuto nella notte. L’Ispr ha precisato che i combattenti erano seguiti da una settimana e che sono stati attirati in una trappola con l’offerta di un veicolo per la fuga. Sul luogo dello scontro sono state sequestrate armi, munizioni e valuta afgana. (segue) (Res)