© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: presidente, Commissione elettorale fissi subito date voto in Punjab e Khyber Pakhtunkhwa - Il presidente del Pakistan, Arif Alvi, ha inviato una lettera alla Commissione elettorale per chiedere che annunci al più presto le date delle elezioni per il rinnovo delle assemblee legislative delle province di Khyber Pakhtunkhwa e Punjab in conformità con la legge elettorale (Elections Act). Lo ha reso noto la presidenza della Repubblica. Il presidente ha premesso che nelle due province c’è “una pericolosa propaganda speculativa” e ha ricordato che la Costituzione (articolo 224-2) prevede la convocazione delle elezioni entro 90 giorni dallo scioglimento delle assemblee e assegna alla Commissione (articolo 218-3) il compito di garantire un voto libero ed equo. Inoltre, ha sottolineato che il capo dello Stato è tenuto a preservare, proteggere e difendere la carta costituzionale. (Res)