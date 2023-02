© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia-Siria: terremoto, Ue aumenta sostegno di emergenza, domani commissario Lenarcic nelle zone colpite - A seguito dei terremoti che hanno colpito Turchia e Siria, l'Unione europea fornirà un ulteriore sostegno di emergenza a entrambi i Paesi attraverso il Meccanismo di protezione civile dell'Ue e un'assistenza umanitaria di emergenza del valore di 6,5 milioni di euro. Lo si apprende da un comunicato stampa rilasciato della Commissione europea. "Si tratta di una delle più grandi operazioni di ricerca e salvataggio mai effettuate dall'Ue attraverso il Meccanismo di protezione civile", si legge nella nota. Nella giornata di domani, inoltre, il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarcic visiterà le aree colpite in Turchia nell'ambito del coordinamento della risposta dell'Ue. Come specificato nel comunicato, dopo che le autorità siriane, nella mattinata di oggi, hanno chiesto di attivare il Meccanismo di protezione civile europeo, il centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Ue si è messo in contatto con gli Stati membri e le Nazioni Unite "per convogliare immediatamente le possibili offerte alle persone più bisognose in Siria". Inoltre, la Commissione europea ha annunciato un primo stanziamento di 3,5 milioni di euro in assistenza umanitaria d'emergenza per la Siria, per aiutare le persone bisognose ad accedere a un riparo, all'acqua e ai servizi igienici, ai vari articoli sanitari di cui hanno bisogno e per sostenere le operazioni di ricerca e salvataggio. (segue) (Res)