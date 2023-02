I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: 700 scosse da lunedì a oggi nelle zone terremotate - Nella provincia turca di Kahramanmaras, colpita lunedì 6 febbraio da un terremoto di magnitudo 7.7, si sono verificate in totale 700 scosse. Secondo le autorità turche, un totale di 98.153 persone stanno lavorando ai soccorsi, insieme a 5.514 veicoli e macchine edili nella zona del terremoto. Secondo le informazioni, 8.574 cittadini hanno perso la vita e 49.133 persone sono rimaste ferite. Inoltre, 5.309 operatori umanitari stranieri sono stati inviati nella zona del disastro. Nell'area devastata dalle scosse telluriche, un totale di dieci navi e 122 aerei/elicotteri sono schierati nella regione. Ai cittadini delle regioni colpite dal terremoto vengono distribuiti zuppe, pasti caldi, scatole di cibo, snack e bevande. Inoltre, 1.516 persone e 132 automezzi sono stati inviati in regione per i servizi di sostegno psicosociale. Per soddisfare le esigenze dei cittadini nella regione, le autorità di Ankara hanno inviato nelle zone terremotate 92.738 tende, 123.395 materassi e 300.000 coperte. (segue) (Res)