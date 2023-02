© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: Casa Bianca dopo terremoto, nostri soccorritori sono già sul posto - Le due squadre di soccorritori statunitensi sono arrivate in Turchia, dopo i terremoti che hanno colpito il Paese nei giorni scorsi, causando migliaia di morti, e sono già sul campo. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa estera. “Il nostro personale è già sul posto e si sta coordinando con le autorità turche per fornire assistenza: allo stesso tempo, la nostra agenzia Usaid per lo sviluppo internazionale sta valutando una serie di aiuti per sostenere lo sforzo di ricostruzione”, ha detto. (segue) (Res)