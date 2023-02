© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria-Libano: delegazione libanese a Damasco offre solidarietà a vittime del terremoto - Una delegazione ministeriale libanese guidata dal ministro degli Esteri uscente, Abdallah Bou Habib, è giunta oggi nella capitale siriana Damasco per discutere dei soccorsi a seguito del terremoto che ha colpito il nord della Siria e il sud della Turchia lunedì 6 febbraio. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Nna”, Bou Habib ha incontrato l’omologo Faisal Miqdad a cui ha espresso “la propria solidarietà al popolo siriano in questa situazione difficile” e ha riferito che il Libano sosterrà le operazioni di soccorso con tutte le capacità a sua disposizione. Il quotidiano “L’Orient le jour” ha poi fatto sapere che la delegazione ha tenuto un colloquio anche con il presidente siriano Bashar al Assad. "Ci siamo incontrati con il presidente Assad per un'ora. Gli abbiamo spiegato che siamo stati incaricati dal primo ministro Najib Miqati di fornire sostegno umanitario e di porgere le nostre condoglianze", ha detto a “L'Orient le Jour” Hector Hajar, il ministro uscente degli Affari sociali. "Abbiamo parlato del sostegno della Siria al Libano e viceversa nel corso della storia, e di quando il Libano ha accolto i profughi siriani senza porre condizioni", ha aggiunto Hajar. Quest'ultimo fa parte della delegazione recatasi oggi in Siria e che include anche i ministri uscenti dei Lavori pubblici, Ali Hamiye, e dell'Agricoltura, Abbas Hajj Hassan. (Res)