Milleproroghe: Zedda (Fd'I), bene emendamenti per proroga un anno balneari

- "Fratelli d'Italia sosterrà con convinzione gli emendamenti della maggioranza tesi alla proroga di un anno delle concessioni balneari all'interno del dl Milleproroghe. In particolare Fd'I ha presentato due proposte, la prima chiede di prorogare di ulteriori cinque mesi la delega al governo per la sola mappatura del demanio marittimo, fluviale e lacuale. La seconda proposta di modifica è volta ad impedire che, in assenza di criteri definiti, i Comuni e gli altri enti concedenti deliberino in autonomia l'indizione di procedure di evidenza pubblica, anche al fine di prevenire ulteriori contenziosi. Soprattutto per la Sardegna che vive di turismo balneare si tratta di provvedimenti significativi che vanno nella direzione della difesa delle aziende del settore la cui battaglia abbiamo da tempo sposato e che continueremo a portare avanti". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Antonella Zedda. (Rin)